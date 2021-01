Mercato Genoa, colpo da capogiro: Kevin Strootman

Bomba di mercato per il Genoa che piazza un colpo importante per il centrocampo: Kevin Strootman.

L’ex centrocampista della Roma, oggi all’Olympique Marsiglia, ha dato il suo sì all’accordo con il club ligure. L’operazione, portata avanti dal ds Marroccu con il collega francese Longoria, è ai dettagli e si concluderà in prestito secco, con impegno a valutare una possibile permanenza in rossoblù a fine stagione. Il giocatore olandese classe 1990, 131 partite e 13 reti in tutte le competizioni con la Roma dal 2013 al 2018, in un quinquennio caratterizzato anche da due gravi infortuni al ginocchio, potrebbe essere in città già all’inizio della prossima settimana. In questa stagione Strootman ha messo insieme con la maglia del Marsiglia 13 presenze tra Ligue 1 e Champions League, partendo però una sola volta da titolare.