Mercato Genoa, colpo a sorpresa: Yeboah dallo Sturm Graz

Nome nuovo per l’attacco del Genoa che abbraccia una giovane promessa che sta emergendo nel calcio europeo.

E’ Kelvin Yeboah, attaccante italo-ghanese in forza agli austriaci dello Sturm Graz , con i quali in questa stagione ha segnato 14 gol in 28 partite tra campionato e coppe, il nome nuovo per l’attacco del Genoa.

Yeboah, nato nel 2000 ad Accra ma cresciuto a Novara, fa parte anche della nazionale Under 21 di Nicolato ed è atteso a breve a Genova per le visite mediche. L’affare è in chiusura per una cifra di poco superiore ai 6 milioni.

Yeboah andrà a sostituire Caleb Ekuban, il cui futuro è sempre più lontano da Genova e dal Genoa: quella con lo Spezia di domenica potrebbe essere l’ultima gara in rossoblù del giocatore ghanese che è pronto a tornare in Turchia dove lo attende il Konyaspor.