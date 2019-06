Mercato Genoa: arriva Pinamonti, parte Lapadula

Il Genoa potrebbe presto avere un nuovo bomber: un giovane dal presente già importante ma un futuro di sicura crescita.

È pronto il trasferimento di Andrea Pinamonti dall’Inter al Genoa. Dopo aver trovato l’accordo nel primo pomeriggio col club nerazzurro, adesso si stanno limando i dettagli dell’accordo col calciatore. Il presidente Preziosi per chiudere in tempi rapidi ha messo sul piatto un contratto importante, da circa due milioni a stagione, che porterà presto alla fumata bianca.

Non solo movimento in entrata: nel reparto offensivo è pronta la partenza di Lapadula in prestito al Lecce neo promosso in serie A, una bella occasione di riscatto per l’ex Pescara.