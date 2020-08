Mercato Entella, colpo Brunori in attacco

Colpo di mercato in attacco per l’Entella del nuovo tecnico mister Tedino.

Brunori, classe ’94, è un attaccante esterno italo-brasiliano che può ricoprire anche il ruolo di centravanti. Nato a Macaé, in Brasile, nell’ultima stagione si è diviso tra Pescara e Juventus Under23 totalizzando complessivamente 14 presenze e 1 rete.

In Italia ha vestito la maglia della Primavera della Reggina per poi passare al Foligno, Reggiana e Pro Patria in Serie C con 37 presenze complessive senza reti. In seguito è sceso tra i dilettanti con il Pertignano dove è esploso come realizzatore mettendo a segno 40 reti in due stagioni di Eccellenza. La stagione successiva in Serie D al Villabiagio fece ancora meglio con 23 realizzazioni in 34 presenze che gli sono valse la chiamata dell’Arezzo in Lega Pro. Con i granata ecco i primi gol tra i professionisti, ben 13, in 36 “caps” di presenza.