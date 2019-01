Mercato Adamo, colpo Manolo Gabbiadini

Il mercato della Samp batte il primo vero colpo di questa sessione invernale: è un arrivo importante per l’attacco Blucerchiato, anzi un vero e proprio ritorno.

Manolo Gabbiadini lascia La premier e il Southampton per tornare a vestire la maglia blucerchiata.

Un colpo che sta infiammando i tifosi della Sud pronti a riaccogliere un loro beniamino pieno di estro e fantasia.

Le condizioni per la conclusione della trattativa sono arrivate a metà strada tra domanda ed offerta: 12 più 500 mila euro di bonus in caso di piazzamento europeo della Samp. La formula dell’affare: un acquisto secco, con la Samp che si è impegnata a pagare il cartellino, 3 milioni subito e gli altri 9 in tre rate; al giocatore dovrebbero andare 1,6 milioni per 4 anni e mezzo di contratto.

Questo colpo in entrata presuppone un’uscita che potrebbe essere quella di Defrel sempre verso la Terra d’Albione.

fc