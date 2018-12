“Per venire incontro agli utenti del Mercatino di Natale in corso in Piazza della Vittoria a Genova è stato realizzato un attraversamento pedonale con semaforo in via Cadorna”.

Lo hanno comunicato ieri su Facebook i responsabili del “Cantiere Bisagno 2° lotto – 3° stralcio”.

Rimane il restringimento in via Cadorna all’altezza dell’incrocio con viale Brigata Bisagno.