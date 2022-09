Mercatino da Forte dei Marmi a Sant’Olcese (GE)

Questo mese di settembre vede un turismo ancora molto vitale nelle varie località di mare e non. Per chi voglia godersi gli ultimi scampoli d’estate, oltre alle più classiche escursioni, domenica 18 settembre, segnaliamo a Sant’Olcese, il ritorno del Mercatino da Forte dei Marmi.

Un appuntamento ormai abituale che di anno in anno, di stagione in stagione, ritrova nell’entroterra genovese un nutrito stuolo di appassionati.

Anche questa volta la location scelta è quella di via Giacomo Poiré dove, dalle 8.00 alle 19.00, torna l’evento commerciale di altissima qualità a prezzi decisamente competitivi, unitamente a quell’atmosfera allegra che regala momenti di spensieratezza.

Nello specifico, poi, come ama precisare Alessandro Mattei, presidente de Il Mercatino da Forte dei Marmi, “il prodotto è quanto di meglio si possa trovare. Parliamo di articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa”.

In questo momento, spazio alle nuove collezioni autunno inverno: la pregiata maglieria in cachemire, i capispalla, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. La biancheria casa con le bellissime stampe, i pizzi e la lingerie. Anche profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.

Domenica 18 settembre, a Sant’Olcese, appuntamento con Il Mercatino da Forte dei Marmi: non il solito mercato!

Per ulteriori informazioni: www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi