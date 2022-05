Mercatino da Forte dei Marmi a Moneglia e Sant’Olcese

Per i fortunati che potranno fare il ponte del 2 giugno nel Genovese, c’è una bella notizia in più: proprio giovedì 2, torna a Moneglia Il Mercatino da Forte dei Marmi, mentre domenica 5, il Versilia Style fa tappa a Sant’Olcese.

A Moneglia, appuntamento dalle 8.00 alle 19.00, in corso Libero Longhi, dove già in precedenza si è svolto l’evento che torna ad offrire uno shopping di alta qualità a prezzi decisamente competitivi, più qualche ora di spensieratezza, in un contesto allegro, simpatico in perfetto stile “vacanza”.

Anche a Sant’Olcese, solito orario, stessa piacevole ambientazione e l’abituale location in via Giacomo Poirè.

In entrambi i casi, residenti e turisti, potranno trovare le nuovissime collezioni estive. Fra queste, l’abbigliamento più esclusivo, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi, la lingerie e il beach wear. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche

Per ulteriori informazioni: www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi