Sestri Levante: luglio e agosto grandi eventi estivi che si snodano tra i mesi di luglio e agosto e che si aggiungono ai grandi eventi estivi “classici” che verranno presentati a metà giugno.

Quattordici spettacoli musicali e dodici teatrali che attraversano diversi generi, dalle tribute band a concerti originali, dalla stand up comedy, all’opera: una stagione che vede il prosieguo di importanti collaborazioni con il territorio, come con l’associazione Mojotic, Teatri di Levante, Blues&Soul e l’avvio di nuove collaborazioni con soggetti come il teatro Verdi di Montecatini, che propone dieci spettacoli, e l’associazione culturale Pianoinbilico, con tre proposte teatrali.

Tanti i nomi in cartellone: da Luca Ravenna a Chiara Francini, Max Angioni, Federico Buffa, Antonio Ornano, ma anche il tributo a Rino Gaetano, il concerto di Fabio Concato, il ritorno del Patchuko, l’omaggio ed Ennio Morricone. Un calendario che ha l’obiettivo di offrire una proposta variegata e capace di rispondere ai gusti più diversi di cittadini e visitatori..

L’estate 2022 conferma anche l’apprezzato ruolo del teatro Conchiglia di “cinema sotto le stelle”: le serate di luglio e agosto saranno animate dal grande cinema, che arricchirà la stagione estiva con una sfumatura dal sapore “vintage”.

Comincerà infatti il 20 giugno (meteo permettendo) la terza edizione del cinema all’aperto Arena Conchiglia.

La stagione si articolerà su 45 giornate dal 20 giugno al 10 settembre con una programmazione a 360 gradi che proporrà prime visioni, anteprime ma anche titoli di repertorio: infatti anche per questa estate alcune serate saranno organizzate con la collaborazione della Cineteca di Bologna con titoli di repertorio e copie restaurate.

Non mancheranno film di qualità, per bambini e grandi titoli. Si partirà con Il ritratto del Duca, commedia basata su una storia vera, per proseguire con l’ultimo titolo targato Disney Pixar, e Elvis, film che ha entusiasmato il pubblico al festival di Cannes ricevendo ben 12 minuti di applausi.

Tutti i programmi sono scaricabili nella sezione “Eventi” del portale www.sestri-levante.net.