Memorie di una ciciona, sabato 24 ottobre al Teatro Sacco di Savona

S’intitola «Memorie di una ciciona» lo spettacolo teatrale di e con Simonetta Guarino per la regia di Marco Taddei che sarà messo in scena sabato 24 ottobre alle 21 all’Antico Teatro Sacco di Savona. “Il body shaming sta alla ciciona come l’orso a miele”.

In scena una Ciciona in Persona e le sue memorie (una “C” sola perché le doppie sono faticose e Le Cicione oltre che ciccione sono anche pigre, va da sé) …Cosa si aspetterà il pubblico?

Beh, intanto iniziamo con una considerazione di genere: le donne sono definite dal loro aspetto molto dei maschietti.

Una Ciciona insomma è molto più interessante di un generico ciccione per chi si dedica all’arte del body shaming.

Cosa ci svelerà La Ciciona in persona sul palco? Fantasie imbarazzanti? Aneddoti buffi di rotolini ribelli ? Esilaranti brutte figure di un’imbranata over-size?

Cosa altro deve raccontare se non le sue mestizie? Forse anche cosa scatena in tutti noi La Ciciona.

Quale occasione più ghiotta di questa per portare il peggio di noi sotto un palco? La ciccia è il pifferaio di questo spettacolo.

La protagonista, Ciciona in Persona, invita a teatro il pubblico per parlare di sé come Ciciona ad honorem, Ciciona di lunga data, Ciciona DOC, ma finisce per parlare del pubblico, di tutti noi.

Degli stereotipi esilaranti che circondano Le Cicione, della paura che fanno le Cicione, della “pace” che infondono le Cicione, dell’incantesimo collettivo che trasforma La Ciciona in una strega vogliosa di salamini. E come una strega-ciciona inviterà il pubblico ad entrare in bosco oscuro di racconti e vicende che solo un curriculum cinquantennale di Ciciona in persona potrebbero annoverare e svelerà al pubblico stesso che in fondo, tutti tutti tutti, anche i più secchi-ipocriti, vorrebbero nella propria vita poter essere CICIONI perlomeno un giorno, almeno per un minuto…

Per rispettare la normativa vigente sulla sicurezza e per il contenimento della diffusione del COVID 19, il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata, pertanto è obbligatoria la prenotazione.

