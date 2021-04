Mattinata di passione sulle autostrade della Liguria problemi in A10 e A7

Mattinata di passione quella odierna per le autostrade intorno a Genova.

A causa della rottura di un macchinario per stendere l’asfalto e che è rimasto bloccato sulla corsie di marcia, il tratto della A10 fra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli, chiuso di notte per lavori, non ha riaperto alle sei come programmato e si è generato il caos.

In tanti gli automobilisti che si stavano recando al lavoro di primo mattino che hanno imboccato Genova Ovest e che sono rimasti intrappolati.

Una coda in A7 ha raggiunto i 8 km tra Busalla e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia.

Ripercussioni anche sulle altre principali direttrici del nodo genovese.

In A7 sono presenti 2 km di coda tra Genova Sampierdarena ed il bivio con la A10 verso Milano, sulla A12 Genova-Livorno con 1 km di coda tra Genova Est ed il bivio con la A7 verso Genova e ancora altri 2 km di coda in prossimità dell’uscita obbligatoria di Genova Aeroporto.

I maggiori disagi sono nel ponente cittadino con conseguenze anche nella circolazione ordinaria con coda tra Arenzano e Genova Aeroporto.

Sono state istituite delle uscite obbligatorie.

Per chi proviene da Genova, al casello di Aeroporto con rientro al casello a Pegli per i mezzi leggeri e Pra’ per i veicoli pesanti che devono percorrere la viabilità ordinaria in città.

Autostrade consiglia anche, per i veicoli che da Milano sono diretti a Savona/Ventimiglia, di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova.

Per chi da Genova è invece diretto verso Savona/Ventimiglia o verso la A26, viene consigliata l’entrata a Genova Pegli o a Genova Prà.

Al caos contribuiscono i cantieri in essere sulle tratte autostradali.

A7 Milano-Genova: chiusura bivio A12 Genova – Sestri Levante – Sulla A7 Serravalle-Genova vengono eseguiti lavori di manutenzione nella galleria Rivarolo III e per questo motivo è chiuso il bivio per la A12 Genova-Sestri Levante per le provenienze da Milano verso Sestri Levante.

Chi percorre la A7 da Milano verso Genova, diretto verso la A12 in direzione Sestri Levante, può uscire alla barriera di Genova Ovest e rientrarvi per poi procedere seguendo le indicazioni per Genova Est-Livorno.

Per lavori allacciamento A7/A12 chiuso (A7 Km 128.7 – direzione: da Milano) (Chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 22:00 del 02/05/2021 provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno : Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.