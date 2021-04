Oggi alle 11 manifestazione a Genova di Fipe Confcommercio

In contemporanea l’assemblea pubblica a Roma e la manifestazione ‘Una volta, per tutti: la marcia dei lavoratori’

Quella odierna sarà ancora una giornata di proteste per i lavoratori del settore horeca, bar, ristoranti, hotel, ma non solo anche per i lavoratori delle palestre, piscine e, più in generale del commercio.

Il nocciolo sono le incertezze sulle riaperture e i ristori per alcune categorie che sono davvero con l’acqua alla gola.

Questa mattina alle 11 un presidio organizzato dalla Fipe Confcommercio sarà in piazza della Vittoria a Genova a partire dalle 11, al grido di #vogliamounadata.

Il presidio si svolgerà in contemporanea con l’assemblea pubblica organizzata a Roma da Fipe Confcommercio nazionale in piazza San Silvestro per chiedere tempi certi sulle riaperture.

Gli organizzatori parlano di una protesta “ordinata e costruttiva, coerente con lo stile di una Federazione che ha sempre cercato un confronto con le istituzioni, rifuggendo populismi, polemiche e strumentalizzazioni e che oggi vuole dare un altro segnale forte.”

A Roma saranno a Genova anche i manifestanti che aderiscono al comitato #protestaligure e al movimento delle partite Iva che raccoglie non solo i ristoratori ma tutte le categorie maggiormente danneggiate dai decreti anti covid.

L’iniziativa è stata chiamata ‘Una volta, per tutti: la marcia dei lavoratori’ con appuntamento alle 10.30 al circo Massimo.

All’iniziativa parteciperanno anche diversi partecipanti alla manifestazione di #IoApro che si è svolta ieri a Roma.

