Matteo Gallo sul podio nell’Easy Kart ad Adria

A soli due anni della nascita, la scuderia karting CKC Corse Carasco, con il talentuoso pilota Gallo di 12 anni, conquista tutti nella gara di Adria

nel primo appuntamento del campionato Italiano Easy Kart 2020 categoria 60cc, questo è stato il primo podio sia a livello personale che a livello societario. Quello che stupisce di più del giovane pilota sono le enormi potenzialità dimostrate in pista confrontandosi con piloti che ha differenza sua riescono a fare, (grazie a budget diversi) migliaia di km di allenamento in più , fondamentale nel kart . La compagine Ligure poteva rientrare dalla trasferta veneta con un bottino ben più sostanzioso , ma purtroppo durante la gara finale dei 125cc Master il pilota di Carasco Filippo Demartini in lotta per salire sul podio , negli ultimi giri è stato letteralmente sbattuto fuori da uno scellerato sorpasso effettuato dal pilota che lo seguiva, vanificando così il quinto posto ottenuto in qualifica.

La passione e la dedizione messa da tutti i componenti della scuderia è stata premiata con questo prezioso successo e ci da ulteriore benzina per continuare a spingere nell’intento di migliorare sempre più.

continua il momento magico della Scuderia karting CKC Reparto Corse di Carasco, che ha conquistato presso il Circuito di Siena, il suo secondo podio consecutivo, nella terza tappa del campionato italiano Easykart. Questa volta, a portare la meritata coppa in Liguria è stato il pilota della 125 cc master Filippo Demartini, coronando così un fine settimana vissuto sempre da protagonista e rifacendosi in parte della delusione avuta ad Adria dove a pochi passi dal podio fu buttato fuori in modo scorretto.

Molto bravo anche Matteo Gallo della categoria 60cc che dopo la conquista del primo podio ad Adria, è riuscito a totalizzare nella fase finale, un nono posto su ventuno partecipanti, purtroppo in questa occasione il dodicenne di Rapallo ha riscontrato la problematica di chi riesce ad allenarsi solamente durante il weekend di gara.

Per il prossimo appuntamento, presso il circuito 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo del 6 settembre in occasione del quarto appuntamento del campionato italiano easy kart , la scuderia Ligure schiererà i seguenti piloti:

Classe 125 cc Master,

Filippo Demartini

Alessandro Presutto,

Alessio Di Capua

Classe 60 cc,

Matteo Gallo

Classe 50 cc Easytraining

Marco Sinis

Nicola Vernazza.