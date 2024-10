Mascia: nel programma di Bucci si parla ‘ciæo’. Zero fuffa e selfie

“Nel programma elettorale di Bucci presidente zero selfie e zero fuffa: si parla ‘ciæo’, alla genovese, dell’obiettivo prioritario, senza se e senza ma, di migliorare la qualità di vita dei liguri, per far diventare la Liguria il posto ideale per vivere, lavorare, studiare e trascorrere il tempo libero.

Si parla ‘chiaro’ dei macrotemi che realizzano la visione della Liguria del futuro, del benessere, dello sviluppo, della blue economy e di una Liguria per tutti che sia connessa al mondo a livello fisico e digitale.

Non è un caso se il primo punto programmatico sono proprio quelle infrastrutture che per Orlando e per le sinistre del no sono un tabù che non va manco nominato nella loro lista delle cose da non fare”.

Lo ha dichiarato ieri sera il segretario genovese di Forza Italia Mario Mascia.