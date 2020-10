Martinello annuncia la sua candidatura alla Presidenza FCI

Silvio Martinello ha comunicato ufficialmente la propria disponibilità per la candidatura alla Presidenza della Federazione Ciclistica Italiana

In attesa che venga fissata dal Consiglio Federale la data dell’Assemblea Elettiva Nazionale, indicativamente in programma come da Statuto Federale entro il 15 marzo 2021, il Campione Olimpico di Atlanta 1996, ha sciolto le riserve alla vigilia della partenza del Giro d’Italia che seguirà come commentatore tecnico per Radio 1 Rai.

“E’ da tempo che lavoro a questo progetto in conseguenza delle tante sollecitazioni ricevute. Avevo condizionato questa scelta ad una concreta percezione della volontà di cambiamento all’interno del movimento ciclistico italiano. Percepito questo sentimento comune, non esistono motivi per non assecondare le richieste che continuo a ricevere da più parti” ha spiegato Silvio Martinello nel messaggio video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Alla base della candidatura del 57enne padovano c’è una filosofia di squadra che sarà anche punto di partenza per la composizione della nuova dirigenza federale: “Esistono già dei punti fermi nel mio programma che presenterò nelle prossime settimane ma si tratta di una traccia ancora aperta ai suggerimenti che raccoglierò negli incontri che sosterrò d’ora in avanti su tutto il territorio nazionale. Per facilitare la partecipazione di tutti i tesserati ho voluto mettere a disposizione anche un sito internet, una pagina Facebook e i profili Twitter e Instagram dove tutti gli appassionati potranno esprimere liberamente la propria opinione e interagire”.

Silvio Martinello, in bicicletta sin dai 14 anni, ha affrontato ben 18 stagioni tra i professionisti, chiudendo la propria carriera agonistica nel 2003 con all’attivo due successi di tappa al Giro d’Italia dove ha vestito la maglia rosa per quattro giorni e una vittoria alla Vuelta Espana. Su pista Martinello ha collezionato un successo Olimpico, nella corsa a punti ad Atlanta 1996 e cinque titoli di Campione del Mondo oltre ad innumerevoli vittorie in tutte le Sei Giorni più prestigiose del panorama internazionale.

Imprenditore affermato nel mondo del fitness, dal 2003 ha collaborato con RaiSport nel ruolo di commentatore tecnico di tutti i principali eventi ciclistici mondiali e dal 2019 racconta il Giro d’Italia sulle frequenze di Radio 1 Rai.

Da oggi è candidato ufficialmente alla Presidenza della FCI, una avventura che lo vedrà coniugare la propria passione per le due ruote alle capacità manageriali e di pubbliche relazioni sviluppate negli anni.