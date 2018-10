Martedi 23 conferenza de A Compagna su Cristoforo Colombo: la navigazione responsabile

Dopodomani martedì 23 ottobre alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano, dall’uscita della metropolitana, A Compagna, l’associazione di promozione, diffusione e tutela della lingua e cultura liguri presieduta dal Professor Franco Bampi, nell’ambito delle conferenze “I Martedì de A Compagna”, che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il quinto appuntamento del ciclo 2018-2019. Relatore Giorgio Bazzurro sul tema: “Cristoforo Colombo: la navigazione responsabile”. Ingresso libero.

Un autore del Novecento, Guido Morselli, estraneo all’ambiente marinaro, scrive una lucida notazione nautica nel tentativo di spiegare il suo perenne stato d’animo inquieto, pervaso di amarezze. Morselli si paragona a “…un navigante con insufficienti indizi per calcolare la longitudine…”. La notazione, a suo tempo ha sorpreso, ma è stata trovata illuminante per ricordare che i naviganti, da quando è iniziata la navigazione in altomare oceanico (circa 1440), sapessero misurare la longitudine quando e dove avevano gli indizi necessari. Per far capire che la navigazione fosse pianificata e condotta consapevolmente, Colombo insegna come misurassero la longitudine nella sua epoca.

Di questo argomento, ovvero sulla navigazione responsabile, ne parla Giorgio Bazzurro che ha frequentato i corsi normali dell’Accademia Navale di Livorno nella quale è stato anche docente. Per circa 30 anni ha svolto il ruolo di ufficiale di Stato Maggiore della Marina Militare esperto in navigazione di precisione prima dell’avvento dei satelliti. Sul tema della navigazione ha scritto tre libri.

La conferenza si tiene nell’Aula San Salvatore della Scuola Politecnica dell’Università di Genova in Sarzano (350 posti a sedere). Si tratta della chiesa sconsacrata che è sulla piazza ed è raggiungibile, oltre che con la metropolitana, da Piazza Carignano percorrendo il ponte di Carignano (Via Ravasco) oppure lungo la direttrice Piazza Dante, Porta Soprana, Via Ravecca, Sarzano.

Marcello Di Meglio