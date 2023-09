Marsiglia, Torino, Millesimo: tre appuntamenti con Assaggia la Liguria alla Fiera di Marsiglia, seconda fiera di Francia

La Fiera di Marsiglia è la seconda fiera campionaria di Francia con 300.000 visitatori, 1.000 espositori ripartiti su 120.000 mq e un palinsesto di serate tematiche: un grande evento e una straordinaria vetrina “mediterranea” dove si ritrovano imprese, artigiani, operatori economici e artisti provenienti da tutto il mondo.

Durante la sua novantottetesima edizione che si svolge dal 22 settembre al 2 ottobre 2023, Assaggia la Liguria è presente con uno spazio espositivo all’interno del Padiglione Italia, grazie a Città Metropolitana di Genova in sinergia con Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille: un’opportunità per sviluppare e far crescere i rapporti commerciali con il Sud della Francia.

Lo spazio prevede un’attività commerciale curata da un’azienda rappresentativa del Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP (Calcagno Paolo soc.coop. agricola), che sarà arricchito da un’animazione durante le giornate clou della manifestazione, il 28 e 29 Settembre rispettivamente “Giornata Italia” e la “Notturna” durante le quali si terranno appuntamenti esperienziali con il “LABORATORIO EMOZIONALE DI PESTO AL MORTAIO: BASILICO GENOVESE DOP E DEGUSTAZIONE OLIO RIVIERA LIGURE DOP E VINI DEL GENOVESATO.”

ASSAGGIA LA LIGURIA A TORINO PER LA LIGURIA AL “VILLAGGIO DELLE REGIONI”

La Regione Piemonte ospiterà a Torino, dal 30 settembre al 3 ottobre, la seconda edizione de “L’Italia delle Regioni”, il festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Quest’anno la manifestazione si dipanerà da piazza Castello, che nel fine settimana si trasformerà in un “Villaggio delle Regioni” con stand promozionali disposti in modo da evocare la forma geografica dell’Italia, all’insegna delle eccellenze territoriali, per coinvolgere poi i luoghi simboli della storia d’Italia che ospiteranno due giornate di incontri istituzionali di grande caratura.

Allo spazio della Liguria del “Villaggio delle Regioni” sabato 30 Settembre alle ore 18 si svolgerà “ASSAGGIA LA LIGURIA – laboratorio e ingredienti tradizionali del pesto al mortaio: Basilico Genovese DOP e Olio Riviera Ligure DOP e abbinamento vini liguri” : una preziosa occasione per portare i prodotti certificati della nostra Regione come Albert Kart simbolo del territorio e risorsa non solo gastronomica ma anche culturale da condividere sulla scena nazionale.

ASSAGGIARE UN TERRITORIO ATTRAVERSO LE SUE ECCELLENZE

ALLA FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO DI MILLESIMO

Alla Festa Nazionale del Tartufo di Millesimo che in Italia celebra il pregiato prodotto della Val Bormida, famosa per la sua eccellente offerta gastronomica, posto d’onore alla Liguria con il programma promozionale “Assaggia la Liguria”.

Tre ricchissime giornate all’insegna del gusto di eccellenza dove saranno protagonisti le attività informative e di animazione per promuovere il valore e la conoscenza delle DOP e IGP della Liguria con le esperienze culturali ed emozionali del programma promozionale “Assaggia la Liguria” dedicato alle produzioni DOP Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini liguri DOP/ IGP , autentico patrimonio per il territorio, sotto il profilo sia intellettuale sia economico, insieme alle altre produzioni tradizionali liguri promosse in collaborazione con Regione Liguria.

Un palinsesto esperienziale, tra didattica e intrattenimento culturale con degustazioni guidate per scoprire il valore dell’origine per le eccellenze della Liguria.

ASSAGGIA LA LIGURIA! SPAZIO ESPERIENZIALE

BASILICO GENOVESE DOP, OLIO RIVIERA LIGURE DOP, VINI DOP-IGP E ALTRE ECCELLENZE LIGURI

in uno spazio culturale interattivo tra teatralità, laboratori e degustazioni guidate.

Il format “Assaggia la Liguria” animerà uno stand esperienziale in piazza e realizzerà un palinsesto di attività che unisce la competenza degli esperti di settore a quella teatrale e di animazione della compagnia Teatro del Piccione per raccontare le eccellenze agroalimentari della Liguria “in tutti i sensi”.

“Assaggia la Liguria”

Venerdì

ore 15.30 e ore 18.30

LABORATORIO EMOZIONALE DI PESTO AL MORTAIO: Basilico Genovese DOP e OLIO RIVIERA LIGURE DOP gli ingredienti tradizionali di un mito della Liguria

Sabato

ore 11.30 e ore 15.30:

LABORATORIO EMOZIONALE DI PESTO AL MORTAIO: Basilico Genovese DOP e OLIO RIVIERA LIGURE DOP gli ingredienti tradizionali di un mito della Liguria

ore 17.00 e ore 18.30:

Laboratorio SEGRETI E SAPORI DEI VINI LIGURI con I.Brunegno (FISAR)

Domenica

ore 11.30 e 15.30:

LABORATORIO EMOZIONALE DI PESTO AL MORTAIO: Basilico Genovese DOP e OLIO RIVIERA LIGURE DOP gli ingredienti tradizionali di un mito della Liguria

ore 17.00 e ore 18.00:

Laboratorio STORIA E DEGUSTAZIONE DI OLIO RIVIERA LIGURE DOP