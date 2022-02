Marocchino cerca di disfarsi dell’hashish: arrestato dalla Polizia

Verso le 10.20 di ieri, durante un normale servizio di controllo del territorio spezzino, gli agenti di un equipaggio della Squadra Volante notavano in via Lunigiana un soggetto di probabile origine marocchina, che alla vista degli agenti si dava alla fuga dirigendosi verso la stazione ferroviaria di la Spezia-Migliarina.

L’uomo, che veniva inseguito a piedi dai poliziotti, prima di essere raggiunto estraeva dalla tasca della giacca due oggetti e li lanciava contro un camioncino che stava transitando, che venivano recuperati dagli agenti.

Si trattava di un bilancino di precisione e di un involucro di cellophane contenete un panetto di hashish del peso di circa 60 grammi.

Sottoposto a perquisizione, il predetto, un marocchino di 42 anni, con precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, veniva trovato in possesso di altra sostanza stupefacente per un peso complessivo di 82 grammi, e di alcuni oggetti in oro da donna che venivano sequestrati insieme alla sostanza stupefacente.

Condotto presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per inosservanza all’ordine del Questore della Spezia di lasciare il territorio nazionale emesso in data 28 luglio 2020.

Trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura, l’uomo è in attesa del processo per direttissima.