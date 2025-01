Mario Balotelli su Instagram: Sono ancora un giocatore del Genoa

L’attaccante smentisce le voci di mercato e difende il suo ruolo nel club

Mario Balotelli rompe il silenzio sulle indiscrezioni che lo vedono in uscita dal Genoa. Attraverso le sue stories su Instagram, l’attaccante ha voluto chiarire la sua posizione: “Per favore, non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò. Sono ancora un giocatore del Genoa, anche se qualcuno non lo vorrebbe, ma ho rispetto soprattutto dei tifosi e poi della società”.

Scarso impiego sotto la gestione Vieira

Nonostante le parole decise, la situazione di Balotelli al Genoa resta complicata. Con l’allenatore francese Patrick Vieira, il giocatore ha trovato poco spazio: appena 34 minuti in 9 partite. Nelle ultime quattro gare, Balotelli non è stato convocato contro Empoli e Roma per problemi fisici, mentre è rimasto in panchina sia nella trasferta di Lecce che nella sfida casalinga contro il Parma.

Futuro incerto, ma rispetto per i tifosi

Le dichiarazioni di Balotelli sembrano indirizzate a rassicurare i tifosi rossoblù, mostrando il suo rispetto per il club e la piazza, nonostante il difficile momento.

