Lunedì pomeriggio a Varazze per assistere alle evoluzioni dei Surfisti

Una cornice di cittadini e di entusiasti turisti ha affollato il lungomare di Varazze, nel pomeriggio di lunedì 4 novembre 2019, per assistere alle evoluzioni di numerosi surfisti che hanno approfittato della spettacolare mareggiata per offrire il meglio delle loro prestazioni.

Macchine fotografiche e cineprese, fra cui alcune professionali giunte apposta da Genova (probabilmente per riprese di spot pubblicitari), sono state impegnate per ore a riprendere i “pinguini”, come vengono chiamati questi coraggiosi surfisti che ad ogni “movimento d’onda di media o forte portata” si precipitano a Varazze con un passa parola individuale e di club, per godersi la propria esuberante gioventù nella schiuma scintillante di un mare che sembra volerci ammonire sulla propria vitale potenza e importanza, purtroppo sovente dimenticata con eccessiva e colpevole leggerezza dall’uomo.

Mare grosso, questo il termine, ma grande nella sua immensa bellezza che sa regalare, in ogni circostanza, il fascino suggestivo di spettacoli mozzafiato.Le foto sono di Mario Traversi.