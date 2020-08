Mareggiata in corso Italia, c’è chi gioca con le onde | Video

Quello che si è visto oggi pomeriggio in uno stabilimento balneare ‘esclusivo’ di Corso Italia, è stato uno spettacolo davvero brutto a vedersi.

Ognuno è libero certamente di fare quello che vuole, di giocare con la propria vita, però quando si esagera e si supera il limite, si esagera. Soprattutto in una giornata davvero tragica per la Liguria che ha visto morire a Ceriale, questa mattina, un 34enne che ha cercato di salvare dei ragazzini che si erano buttati in acqua con il mare in condizioni davvero difficili.

Farla breve, oggi pomeriggio in uno stabilimento di corso Italia, in due, un adulto ed un ragazzino, hanno giocato con le onde decisamente alte che s’infrangevano contro il molo. Ringraziando Dio, non è successo nulla, ma poteva succedere.

Il culmine è avvenuto quando un adulto si è avvicinato a loro. Il pubblico numeroso da corso Italia pensava e commentava “Ecco è arrivato il padre, ora ci pensa lui” e, invece, l’adulto si è messo a fare un video col telefonino, il non plus ultra, forse il video era da condividere su TikTok, su Instagram, su Facebook, chissà.

Preferiamo non fare alcun commento, ribadendo che ognuno può fare quello che vuole, ma a tutto c’è un limite…