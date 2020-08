Genoa, lunedì la presentazione di mister Maran

Continua a essere fitta l’agenda di impegni in casa Genoa, a cavallo tra la prima e la seconda settimana dal ritorno al lavoro della squadra. Incontri per il calcio-mercato, allenamenti in serie, presentazioni ai media. Dopo quella del ds Daniele Faggiano, lunedì il tecnico Rolando Maran, al Tower Hotel, dirà le prime parole da neo tecnico del club più antico d’Italia, in una conferenza riservata ai rappresentanti media. Queste prime giornate si stanno sviluppando con una full immersion nel mondo Grifone per il mister, supportato dal suo staff e dalla dirigenza. Tra sedute di allenamento, riunioni in ufficio o nel ritiro che ospita la squadra, è dura ricavare tempo per tirare il fiato.