Marco di Noia remix sperimentale per cuffie e auricolari

Da oggi online il clip de “L’UOMO VITRUVIANO,remix per cuffie e auricolari del brano estratto dall’ EP “Leonardo Da Vinci in Pop di Marco di Noia

“L’UOMO VITRUVIANO (3D AUDIO VERSION)” è una traccia sperimentale non solo per l’innovativo utilizzo della tecnica 3D audio per un brano cantato, ma anche grazie alla presenza degli strumenti musicali ideati da Leonardo Da Vinci come l’organo di carta e la viola organista (suonati nell’EP dal polistrumentista Adriano Sangineto), ricostruiti fedelmente dal liutaio Michele Sangineto.

Nel videoclip de “L’UOMO VITRUVIANO (3D AUDIO VERSION)” il regista Ale Baldi ha scelto di rappresentare l’esecuzione del brano live presso i Massive Arts Studios di Milano: davanti a Marco di Noia al microfono binaurale,Adriano e Caterina Sangineto (rispettivamente all’organo di carta e la viola organista), Alberto Cutolo (chitarra elettrica), Ace Of Lovers (omnichord, drum machine e sintetizzatori) e Renato Caruso (pianoforte a coda), vediamo ilpubblico ascoltare la performance grazie alle cuffie wireless (Silentsystem). Al mixer compare anche un soddisfatto Leonardo da Vinci, interpretato da Michele Sangineto.

«Essendo uno dei primi videoclip musicali a richiede espressamente l’utilizzo di cuffie o auricolari da parte dell’ascoltatore – spiega Marco di Noia – ho scelto di dedicarlo all’innovativa esperienza live, che già abbiamo proposto lo scorso anno e che riproporremo anche per questo lavoro. Leonardo da Vinci alle prese in una regia audio – continua il cantautore – è invece un omaggio ai suoi trascorsi come regista degli innovativi spettacoli teatrali messi in scena presso la corte milanese di Ludovico il Moro e quella di Amboise del monarca francese Francesco I».

Prodotto presso i Massive Arts Studios di Milano da Marco Di Noia e Alberto Cutolo, con il supporto tecnico del fonico Francesco Coletti, il brano è stato remixato con i nuovi software per il mixaggio binaurale, che sfruttano la psicoacustica per fornire all’ascoltatore, dotato di cuffie o auricolari, una dimensione sonora più coinvolgente e alternativa a quella tradizionale. Il brano (scritto da Marco di Noia e composto da Stefano Cucchi) e l’EP “LEONARDO DA VINCI IN POP

Marco Di Noia, è un cantautore, sperimentatore e giornalista milanese, con due lauree in materie umanistiche e un dottorato in culture e letterature comparate. Nato a Milano il 4 luglio 1980, possiede una particolare voce di quasi quattro ottave di estensione vocale e un falsetto dotato di rara pulizia timbrica. Come cantautore ha alle spalle un singolo scritto con Giulio Nenna (“Amore Teutonico”, 2009) e un Ep, che nel 2013 ha ricevuto diverse gratificazioni radiofoniche (singoli “Rema!” e “Crisi Superstar”) e il patrocinio di Via Del Campo 29 Rosso, emporio-museo genovese dedicato a De André e ai cantautori della scuola ligure. L’Ep ha ottenuto ottimi riscontri, come la presentazione su Rai Uno a Uno Mattina. Il testo del brano “Il ponte sulla Drina” ha invece ricevuto la menzione speciale del premio letterario InediTo nel 2013, al Salone del Libro di Torino. L’album che inizia Marco alla sperimentazione musicale, realizzato insieme a Stefano Cucchi e Andrea Messieri, è stato pubblicato nell’ottobre del 2018, con titolo “Elettro Acqua 3D”, il primo “app-album” italiano per telefonini e concept album in 3D audio sull’acqua. Il lavoro, divulgato anche in tiratura limitata di vinile (distribuzione BTF, etichetta Elettroformati), è stato patrocinato da Amref Health Africa per le tematiche sociali dei testi, ed è stato finalista del Premio Leonardo. Il videoclip del singolo “Fiume Mara” è stato presentato in anteprima sul sito de Il Corriere della Sera. Con Stefano Cucchi e Alberto Cutolo, Marco ha portato Elettro Acqua 3D dal vivo, in sperimentali silent-concert in 3D audio, con microfono binaurale sul palco e pubblico dotato di cuffie wireless SilentSystem. Lo show, presentato per la prima volta al Mare Culturale Urbano di Milano nel marzo 2019, è stato il concerto principale della serata inaugurale del FIM 2019 (Salone dell’Innovazione Musicale italiana) ed è stato protagonista anche al venticinquesimo anniversario del MEI – Meeting degli Indipendenti.

Nel novembre 2019 pubblica “Leonardo da Vinci in pop”, EP dai testi interamente dedicati al genio italiano, in cui per la prima volta strumenti musicali da lui ideati cinquecento anni fa suonano con quelli moderni.