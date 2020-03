Manutenzione dei canali delle acque bianche cittadine

Sospeso il cantiere di piazza Roma ma proseguono gli interventi in corso Lavagna

Nonostante l’emergenza in corso, proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria del canale “dei frati” di corso Lavagna, per liberarlo dai detriti accumulati che hanno contribuito agli allagamenti localizzati avvenuti negli scorsi anni. Gli operai, dotati di presidi di protezione personale, hanno avviato in questi giorni la pulizia di circa 20 metri di condotto in direzione mare, rimuovendo 19 tonnellate di materiale sedimentato (di 35 cm di spessore per 1.50 m di larghezza): predisposto un ulteriore intervento nei successivi 30 metri. Come amministrazione comunale vogliamo portare avanti questi lavori per tutelare il più possibile la sicurezza dei nostri cittadini in caso di eventi meteo imprevisti – spiega Garibaldi – Mentre il cantiere di piazza Roma, lato nord, è stato sospeso. Dopo lo spostamento del tubo dell’acquedotto che interferiva con il canale di deflusso delle acque bianche, e l’installazione del nuovo, attendiamo la fine dell’emergenza sanitaria per collegarlo alla rete cittadina: non possiamo sospendere la fornitura di acqua in un momento come questo.