Ad Alassio tutto è pronto per erogare i Bonus Alimentari

Bonus Alimentari: il Comune si prepara all’erogazione. Dall’Anci in giornata le modalità per accedere ai fondi – 56.986,51 Euro – dedicati all’emergenza.

Galtieri: stiamo correndo contro il tempo per rispondere quanto prima alle necessità. L’attività degli uffici e dell’amministrazione non è mai venuta meno, nella gestione dell’emergenza e nell’attività di programmazione successiva.

“Vorrei innanzitutto tranquillizzare la cittadinanza tutta – a nome di tutta l’amministrazione comunale di Alassio è Angelo Galtieri, vicesindaco della Città del Muretto, a parlare – la macchina comunale, i tecnici e gli amministratori non hanno mai smesso la propria operatività che, anche grazie allo smart working ha ampliato le opportunità di interfaccia in totale sicurezza. Lo dico perché nella giornata di giovedì scorso, preso atto che difficilmente col 3 aprile si sarebbe potuti tornare alla vita di sempre, abbiamo dato mandato ai dirigenti comunali tutti, e in particolar modo agli Uffici Finanziari, di individuare risorse da destinare all’emergenza Covid-19 dove per emergenza Covid-19 non si intende esclusivamente la necessità di reperire Dispositivi di Protezione Individuale, ma anche risorse, sostegno per chi dopo circa un mese di inattività forzata, avrebbe potuto trovarsi in difficoltà economica oggettiva non riuscendo più a far fronte ad esigenze primarie”.

“Il Decreto annunciato sabato sera dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte – prosegue Galtieri – ha ulteriormente posto l’accento su una situazione potenzialmente problematica e ci ha dotati di una forza economica ulteriore a sostegno delle persone in difficoltà. Parliamo di uno stanziamento di Euro 56.986,51. Nella giornata di oggi, probabilmente nel pomeriggio, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ci trasmetterà le linee applicative del Decreto e avremo le idee più chiare sulle modalità di erogazione dei buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Già domattina la Giunta si riunirà – sempre in teleconferenza – per deliberare in proposito e svincolare le economie necessarie per far fronte a questa emergenza. Al momento, è quindi ancora inutile recarsi presso i Servizi Sociali o la Casa Comunale perché non sono ancora note le modalità per accedere ai buoni o alla merce. Stiamo lavorando perché entro breve sia possibile dare pronta risposta alle necessità. Domani dopo le ore 12 sarà possibile chiedere informazioni al seguente numero di telefono: 0182 602455”

“In tema di economie – chiarisce ancora Galtieri – mi preme un chiarimento, avendo avuto modo di leggere alcuni commenti relativi alla presentazione del progetto di raccolta differenziata. Avevamo promesso di presentare il progetto e di condividerlo. L’abbiamo fatto. Nonostante l’emergenza, come abbiamo più volte ribadito, l’attività degli uffici e dell’amministrazione non è mai venuta meno: non solo nella gestione dell’emergenza stessa, ma anche nell’attività di programmazione successiva. Va da sé che in questo momento il suddetto progetto è appunto solo un progetto, che sarà realizzato quando ci saremo lasciati alle spalle il Covid-19 e tutta ciò che comporta.​ Per il 2020 non è quindi previsto nessun aumento di alcuna tassazione e confidiamo, proprio in virtù della situazione di poter prevedere, compatibilmente con le richieste del Governo, di poter sospendere o differire molte scadenze, come in parte già è stato fatto. Avremo maggiormente gradito, come peraltro espressamente richiesto, una valutazione sul progetto, anziché infondate polemiche. Nel caso fosse sfuggito quella che è in atto non è una battaglia politica, ma una vera e propria emergenza sanitaria non locale, non regionale, non nazionale… Chi su questo fa battaglie politiche, si qualifica da solo”.