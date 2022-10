Intorno alle 10 i lavoratori Aderenti al sindacato Si Cobas dell’azienda di trasporti BRT Genova (ex Bartolini) sono entrati in sciopero e in presidio fuori dai cancelli del magazzino di via Fratelli Coronata-Maria Perrone.

I lavoratori protestano rivendicando “migliori condizioni contrattuali e la fine degli atteggiamenti discriminatori nei confronti dei nostri iscritti.”

La strada, dopo la scossa di terremoto e intorno alla mezzanotte è stata quindi bloccata tra via Del Boschetto e via Borzoli.

All’ 01.30 la strada, a fine manifestazione, è stata riaperta.