Manifestazione Ansaldo Energia | Chiusura tratti in A7 e A10, disagi

Sono diversi i disagi creati della manifestazione dei lavoratori di Ansaldo Energia per il blocco del casello di Genova Ovest.

Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per Tratto Chiuso

Sulla A7 Milano-Genova tra il bivio con la A10 e Genova Sampierdarena in direzione Genova e tra Genova Sampierdarena e Genova ovest in direzione Milano si è resa necessaria la chiusura dei tratti per una manifestazione dei dipendenti Ansaldo.

Nei Tratti chiusi tra Genova Pegli e bivio con la A7 in direzione Est di Genova si registra una coda di 3 km e tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A10 in direzione sud di Genova c’è coda di 3 km Per il traffico in uscita a Genova Ovest viene fatto convergere sul piazzale esterno, mentre per il traffico sulla A7 direzione sud viene deviato sulla A10. Per il chi è diretto verso la città e agli imbarchi, consigliamo di uscire a Genova Aeroporto per chi proviene da Savona, Genova Bolzaneto per chi proviene da Milano e Genova Est per chi proviene da Livorno. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale.

A7 Milano-Serravalle-Genova. Al Km 131.7 in direzione Genova, è presente una coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per tratto chiuso.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 0 in direzione Genova, coda di 3 km tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per tratto chiuso

