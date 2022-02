Manifestazione a Certosa per i cantieri: disagi al traffico

I residenti: Vogliamo poter aprire le nostre finestre

E’ in corso una manifestazione nel quartiere di Genova Certosa. Circa un centinaio di residenti sono scesi in strada formando un corteo per protestare contro i cantieri di metropolitana e ferrovia presenti nel quartiere.

Il corteo ha bloccato dapprima via Mansueto e via Vedovi, poi via Brin, via Canepari, con conclusione in piazza Petrella.

In piazza Petrella, sopra il parcheggio sono stati appesi diversi striscioni e cartelli con le scritte “Per vivere il quartiere senza subirlo!”; “Siamo cittadini, non incidenti di percorso”, “Vogliamo poter aprire le nostre finestre”; “Giù le mani dai municipi”. Ma anche contro il sindaco Bucci: “Bucci i soldi per il Tris ci sono o non ci sono? Diccelo”; “Sindaco via Canepari vuole continuare a vivere”.

Sul posto è presente la Polizia locale per dirigere il traffico. Si sono riscontrati rallentamenti e qualche criticità.

I cittadini lamentano pesanti disagi per i lavori quali rumore e polvere. Inoltre ritengono che si trattano di investimenti che non aiutano “un territorio a cui mancano servizi come asili ed ospedali.”