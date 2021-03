Manca poco al Campionato di Pesto al Mortaio 2021

E’ partito il conto alla rovescia per l’edizione interamente digitale dell’evento dedicato agli amanti del mortaio e pestello, il Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio 2021!

Save the date: 20 marzo, in diretta sulla pagina facebook e sulla pagina ufficiale di Camera Di Commercio Di Genova, una giornata interamente dedicata alla comunità pestaiola! In diretta, i concorrenti selezionati nel 2019; ma anche video registrati da coloro che non possono partecipare in diretta, eventi, premiazioni e la voglia di pestare insieme. Una grande, grandissima festa che unirà gli amanti del pesto e dell’antica tradizione del mortaio in giro per il mondo. Ancora una volta, scaldate i pestelli, lucidate i mortai, preparate il basilico…

Il campionato del mondo di pesto al mortaio NON SI FERMA!

Il pubblico potrà interagire inviando messaggi e rispondendo a quesiti durante l’intero periodo rendendo la manifestazione, per quanto possibile, la festa popolare che è sempre stata. I “vincitori” di questa edizione straordinaria saranno simbolicamente il Pesto Genovese stesso e il suo Campionato, manifestazione di unità e condivisione universale dei valori della qualità della vita e della tradizione.

In questa edizione sono previsti tre eventi collaterali. Il primo sarà la conference-call di alcuni chef genovesi, italiani e stranieri sul pesto genovese, il secondo è la premiazione del concorso internazionale “Pestochampionship Mascotte” organizzato dall’Assessorato al Commercio e Grandi Eventi del Comune di Genova, il terzo, è rappresentato dalla tradizionale assegnazione della Targa di riconoscimento dell’associazione “A Compagna” per la persona che “pesta da più lontano”.

https://www.facebook.com/PestoChampionship/