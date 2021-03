Alla scrittrice Tonia Caterina Riviello il 1° premio Donna & Cultura

Alla scrittrice italo-americana Tonia Caterina Riviello il primo premio “Donna & Cultura”. Il 21 marzo i risultati del concorso “Pianeta Donna” promosso dalla “Tigulliana”.

LA CONSEGNA UFFICIALE NEL CORSO DELL’INIZIATIVA “PIANETA DONNA” CHE SARÀ PROMOSSA A SANTA MARGHERITA LIGURE DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PROSSIMO 21 MARZO

Nell’ambito dell’iniziativa “Donne & Cultura”, lo scorso 8 marzo è stato assegnato il Primo Premio alla scrittrice italo-americana Tonia Caterina Riviello, attualmente residente in California, negli Stati Uniti, per il libro edito dalla “Tigulliana” intitolato “Women visionaries, Educators and Writers”. La consegna della targa avrà luogo (in diretta online sulle pagine Facebook) la mattina di domenica 21 marzo, primo giorno di Primavera, in occasione di dell’ormai tradizionale iniziativa dedicata alle Donne promossa dalla “Tigulliana”. In tale contesto, saranno anche resi noti i nomi dei vincitori del Concorso Letterario “Pianeta Donna” e l’imminente uscita della nuova edizione dell’omonima antologia letteraria che viene pubblicata da oltre vent’anni.

Nella foto: la scrittrice italo-americana Tonia Caterina Riviello, che ha pubblicato negli Stati Uniti un libro edito dalla “Tigulliana” e che ha vinto il Premio Premio “Donna & Cultura” 2021.