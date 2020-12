Maltempo su Genova | Traffico, alberi caduti. Attivato piano neve

Se la situazione del nodo autostradale non è pesante, la circolazione in città, a Genova, non è delle migliori.

Questa mattina, intorno alle 9, il traffico a Marassi e San Fruttuoso, complici la pioggia e le basse temperature, era congestionato con problemi di circolazione anche per le ambulanze.

A causa della pioggia si è registrato un principio di allagamento nel sottopasso di Brin e nel sottopasso pedonale Montano.

A causa del vento si sono verificate cadute di alberi in zona Valbisagno, in via Venezia e via Bologna.

Problemi sulla strada Guido Rossa per i mezzi pesanti che sono dovuti uscire dall’autostrada che era bloccata. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

Polizia Locale anche all’uscita del casello di Genova Voltri per “intercettare” i mezzi pesanti in uscita.

Il Comune ha fatto scattare il “Piano neve” con i presidi fissi della Polizia Locale agli ingressi autostradali di Genova Bolzaneto, Genova Pegli, Genova Est, nella zona dell’Elicoidale Albertazzi e Genova Nervi.

Si registrano problemi alla rampa di accesso all’autostrada a Bolzaneto da via Sardorella per una ventina di tir incolonnati.

A Rivarolo ci viene segnalato un possibile allagamento del cimitero.