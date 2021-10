Maltempo, stamane riaperta A26 in entrambe le direzioni

Riaperti poco dopo le 6 di oggi i tratti dell’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in entrambe le direzioni, chiusa ieri a più riprese a causa dei danni provocati dal maltempo.

Nel tratto compreso tra il bivio con la A10 e Masone, in direzione Gravellona, il traffico transita in deviazione sulla carreggiata opposta con una corsia per senso di marcia e code in direzione Genova.

Sempre in direzione del capoluogo ligure, è stato riaperto contestualmente anche il tratto compreso tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e il bivio con l’A10.