Maltempo nell’imperiese: frane, alberi caduti e allagamenti

Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia di Imperia, per frane, alberi caduti e allagamenti a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta, ieri sera e la scorsa notte, su tutto l’estremo ponente della Liguria.

A Sanremo, in via Goethe, è franata una strada sulla quale erano parcheggiati alcuni veicoli con un’auto ed un furgone che sono rimasti in bilico sull’orlo della fran mentre gli altri mezzi sono stati spostati dai proprietari allertati dalle forze dell’ordine.

A Ventimiglia, in via Bandette, la strada è stata sommersa da una ondata di fango e di terra per uno smottamento generato dalla collina sovrastante.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche tra San Lorenzo al mare e Cipressa per dei massi sulla strada.

A Triora, invece, alcuni alberi sono caduti sulla strada che porta in frazione Verdeggia.