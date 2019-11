Maltempo nel Savonese, seri problemi a Stella e movimento franoso a Ritani

Tutte le principali strade del Comune di Stella sono interessate da fronti franosi o smottamenti.

Al momento risulta isolata la frazione di Stella San Martino, mentre è stata ripristinata la strada provinciale per Stella San Bernardo.

L’amministrazione e gli uffici comunali, Protezione Civile, Croce Rossa di Stella e volontari con mezzi pesanti sono costantemente al lavoro per far fronte a una situazione decisamente preoccupante.

Nello specifico le strade chiuse (situazione in fase di continuo aggiornamento)

Strada ANAS. SS ex334: in fase di riapertura.

Strade Provinciali. SP22 Celle – Stella San Martino: chiusa all’altezza di località Brasi.

SP57 Varazze – Alpicella – San Martino: chiusa per smottamenti e frane in varie zone.

SP542 Pontinvrea – Varazze: strada chiusa, completamente crollato tratto prima dell’abitato di Stella San Martino.

SP37 Vetriera – Sanda: chiusa per importante smottamento prima dell’abitato di Gameragna, ma riaperta in direzione Gameragna – Sanda.

SP2 Stella – Ellera: chiusa per numerosi movimenti franosi e smottamenti.

SP32 Stella San Bernardo: parzialmente riaperta, ma non in sicurezza.

Ecco le strade comunali.

Strada del Mezzano: chiusa con 8 persone evacuate.

Località Barbè: strada interrotta per smottamento. Strada Santa Giustina – San Bernardo (sterrata): riaperta.

Strada dei Ritani: chiusa per 2 frane, in fase di ripristino.

Via Boristene e Via Donatelli: parzialmente interrotte.

Strada Campetien: sul posto una squadra con mezzi pesanti per procedere al ripristino.

E’ segnalato un importante fronte franoso in località Ritani, che interessa alcune abitazioni in modo significativo.

Permane emergenza su tutto il territorio con oltre 800 abitanti isolati nella frazione di Stella San Martino.

Sospesi o modificati i servizi della TPL in entrambe le direzioni. Vengono segnalati guasti e rotture sugli impianti dell’acquedotto, a causa dei quali si prevede carenza idrica; per questo è presente dalle 18 un’autobotte dei vigili del fuoco in piazza Poggi a Stella San Giovanni e in Località Contrada-Stella San Bernardo.

Per oggi, lunedì 25 novembre, è prevista la sospensione del servizio raccolta rifiuti e la chiusura delle scuole.