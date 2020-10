Maltempo | Le strade chiuse. Sopraelevata vietata a moto e telonati

Con l’allerta arancione per piogge e temporali e per l’avviso di vento di burrasca, scattata alle 00.00 di questa notte e per la pioggia insistente, alcune strade sono state chiuse o il transito è stato limitato.

A Genova la Sopraelevata è stata vietata a motocicli, furgonati e telonati.

Interdetta al traffico e chiusa la strada compresa tra via Tea Benedetti e la strada della Superba perchè zona allagabile. Intorno all’ 1:00 è stata effettuata la chiusura anche per il tratto di corso Perrone tra via Lorenzi e via Perini per rischio frana.

Chiusa dalle 8,30 l’Aurelia all’altezza della galleria Pizzo ad Arenzano.

Nella zona del Petronio c’è la presenza di detriti sulla carreggiate a causa delle forti precipitazioni con le strade, al momento, percorribili.

Blocco del traffico sulla: S.P. 4 di Praglia al km 1+000, sulla S.P. 34 di Cogorno dal km. 5+600 al km. 6+000; sulla S.P. 21 di Neirone dal km 7+600 al km 7+800; sulla S.P. 22 di Tribogna dalla progressiva km 4+150.

La strada del Turchino 456 è chiusa in località Gnocchetto.

Nello spezzino chiusura per la strada della Ripa.