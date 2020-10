Il maltempo sta colpendo in queste ore Sestri Levante e Chiavari. Nelle scorse ore ci sono state forti piogge che hanno causato danni ingenti per la città.

Il fiume Rio Battana è esondato e ha creato vari problemi con la sua fuori uscita. Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante chiede ai sestresi di restare a casa se non indispensabile uscire.

Tra Sestri e Riva Trigoso la pioggia si è abbattuta con particolare violenza. Per l’esondazione della piena sono stati chiusi i sottopassaggi di via Nazionale, via Gramasci e via Pontino.

Chiavari allagamenti anche nel centro storico, in via Entella, dove il livello dell’acqua è salito nelle ultime ore. E’ stato necessario chiudere alcune strade. Una frana ha isolato a Bagone frazione di Casarza Ligure. ABov