Aster è intervenuta in urgenza in via San Quirico, all’altezza di via Budulli, a seguito dell’esondazione del rivo e la demolizione della strada avvenuta questa notte.

Con il proprio personale operativo ha effettuato la bonifica del tratto e la riasfaltatura. (nelle foto di Aster: alcuni momenti dei lavori).

Maltempo | Chiusa Via San Quirico: deviata linea bus 7