Maltempo | La situazione sulle autostrade della Liguria, ore 00.50

Un’intensa perturbazione atlantica determina ancora situazioni di maltempo sulla nostra penisola.

Nel corso delle prossime ore attese nevicate su alcune autostrade della Liguria:

A26 Genova Voltri – Gravellona Toce tra Genova e la diramazione Predosa-Bettole e tra Arona e Carpugnino- Diramazione Predosa Bettole

A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Serravalle Scrivia e tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera e tra tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno.

Attualmente alle 00.50 è presente nevischio sulla A7 Milano-Serravalle-Genova e tra Vignole Borbera e Genova Bolzaneto.

Autostrade per l’Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

Sospensione divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Per effetto del DM 560 del 4 dicembre 2020, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate è sospeso nelle giornate dell’8, 13, 20, 25, 26 e 27 dicembre.