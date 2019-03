Maiden Call per Msc Bellissima. Massa: Genova al centro

Per la prima volta è approdata a Genova Msc Bellissima. Consegnata lo scorso 27 febbraio dai Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire, è stata battezzata il 2 marzo, nel Regno Unito, a Southampton. Oggi è poi approdata nel suo home port di Genova, a Ponte dei Mille.

Com’è consuetudine, questa mattina c’è stato il cosiddetto ‘maiden call’, ovvero la cerimonia dello scambio dei Crest fra il comandante della nave e i rappresentanti del porto e della città.

Presenti i vertici della società. Dal presidente Francesco Zuccarino e il country manager Leonardo Massa e come rappresentanti di Genova il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, i comandanti di tutte le forze di polizia e militari, il presidente della Camera di Commercio, il ‘capo’ del Porto di Genova ed il presidente degli Armatori.

“La scelta di Genova come home port è una testimonianza della centralità di questo territorio – ha spiegato Leonardo Massa. “Non esiste porto in cui la Compagnia movimenta un numero maggiore di crocieristi. Quest’anno la nuova ammiraglia effettuerà ben 37 scali nel capoluogo ligure, portando con sè ogni settimana circa 5.700 turisti”.

Nel 2019 Msc porterà a Genova 12 unità della flotta per un totale di quasi 200 scali, il 12% in più rispetto al 2018, “generando una movimentazione che supererà il milione di passeggeri, pari a oltre un terzo della movimentazione di Msc Crociere in Italia”, ha detto Massa.

MSC Bellissima effettuerà settimanalmente crociere nel Mediterraneo e imbarchi da Genova ogni domenica, per poi salpare alla volta di Napoli, Messina, La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia).

A novembre 2019 la nave si sposterà nelle acque del Golfo per la stagione invernale 2019-2020. E contemporaneamente arriverà a Genova MSC Grandiosa, futura nuova ammiraglia e prima nave della classe Meraviglia-Plus, attualmente in costruzione nei cantieri di Saint-Nazaire.

MSC Bellissima è la quarta di 17 navi che entreranno in servizio tra il 2017 e il 2027, come previsto dal nuovo piano di crescita che vedrà triplicare a 5,5 milioni la capacità passeggeri della flotta di MSC Crociere, destinata a raggiungere le 29 unità entro il 2027.

Lunga 315 metri, in grado di ospitare circa 5.700 passeggeri e con una stazza lorda pari a 171.598 tonnellate, MSC Bellissima, grazie ad un design unico e a dimensioni che ne facilitano la manovrabilità, la nave è in grado di attraccare in tutti i principali porti del mondo, ampliando la gamma di itinerari e destinazioni a disposizione dei passeggeri.

MSC Bellissima in cifre

MSC Bellissima

Classe Meraviglia

Data di consegna 27 febbraio 2019

Lunghezza / Larghezza / Altezza 315.3 m / 43 m / 65 m

Stazza lorda 171.598 TSL

Numero totale dei passeggeri 5.686

Equipaggio 1.536

Numero di cabine 2.217

Velocità massima 22.7 nodi

