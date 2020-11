Mai e Garibaldi: nostri anziani colonna portante della società, Governo li ha abbandonati

“I nostri anziani sono una delle colonne portanti della società ligure. Occorre rispettarli e tutelarli in questa difficile situazione causata dall’incapacità del Governo Conte, che non li considera e li ha abbandonati a loro stessi, a gestire con buonsenso l’emergenza coronavirus. Occorrono più risorse da Roma sul territorio per garantire agli anziani una maggiore assistenza”.

Lo hanno dichiarato oggi il capogruppo e il vice capogruppo regionale Stefano Mai e Sandro Garibaldi (Lega).

“Gli anziani – hanno aggiunto Mai e Garibaldi – sono un sostegno importante per la famiglia, custodi di antichi saperi e tradizioni.

Si tratta di persone che dobbiamo ringraziare per il lavoro che hanno svolto in passato e che in molti stanno facendo in diverse attività ancora oggi.

Sono mesi che diciamo al premier Giuseppe Conte di salvaguardare e tutelare al massimo le fasce più deboli della popolazione, ma, stando ai fatti, il Governo fa orecchie da mercante.

La gestione romana dell’emergenza coronavirus, peraltro calata dall’alto, ha fatto risaltare, semmai ce ne fosse stato bisogno, l’inadeguatezza del Governo Conte che non ha preso gli opportuni provvedimenti per tutelare, proteggere e difendere anche i nostri anziani.

In Regione Liguria proporremo un provvedimento per fornire più aiuti alle persone anziane e fragili che devono rimanere a casa per l’emergenza coronavirus, anche tramite le associazioni presenti sul territorio”.