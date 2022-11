Mafalda e le altre icone della Cartoon art di Gabriella De Filippis dal 15 novembre a Palazzo Ducale

Appuntamento da non perdere allo Spazio 46 di Palazzo Ducale da martedi 15 novembre alle ore 17.00 con “Mafalda e le altre Le icone della Cartoon Art” di Gabriella De Filippis (foto a destra) quale evento collaterale del “Festival dell’Eccellenza al Femminile”, creatura della Regista e Direttrice Artistica Consuelo Barillari, di cui “Liguria Notizie” è “Media Partner”.

Si aprirà infatti la splendida mostra che resterà aperta sino a domenica, con orario ogni giorno dalle 16.00 alle 19.00, con allestimento di Sonia Traversa.

Una Mostra particolare, dove l’autrice usa la tecnica del “Collograph, puzzle e collage”; in pratica, vedremo una carrellata di ICONE che si rifanno alle “flapper” anglosassoni degli anni ’20, alle dive sexy e ma anche alle nostre mamme, prese a prestito da fumetti e cartoon.

Quindi vedremo Betty Boop, Minnie, Olive Oyl, Mafalda, Amelia, Paperina, Blondie, Ciccibum, Petronilla, tutti personaggi femminili nati dalla fantasia della Cartoon Art, che sono stati punti di riferimento per tante generazioni, a partire dal primo ‘900

L’autrice della performance, la genovese Gabriella De Filippis, non ha certo bisogno di presentazioni. Avvocata penalista dal 1989, ha frequentato per 10 anni i corsi di incisione per adulti tenuti dal Maestro Nicola Ottria presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti , a Genova, mescolando spesso le varie tecniche calcografiche tra loro, con una particolare preferenza per la cera molle, acquatinta al sale o allo zucchero e per il collograph.

Proprio partendo dalla matrice del Collograph, che si prepara utilizzando vari strati di cartone e collage ha dato vita a una particolare interpretazione dei personaggi dei fumetti, scomponendoli in vari pezzi ritagliati nel cartone o nel polistirene, come un puzzle, e riassemblandoli dopo averli “colorati” utilizzando pezzetti di giornale.

Ha partecipato a diverse mostre , sia personali che collettive, in Italia (Genova, Torino, Bologna, Napoli, Venezia, Benevento, Padova, La Spezia, Napoli, Agrigento, Palermo) all’estero, esponendo spesso in Germania (Colonia, Baden Baden, Monaco) , Francia (Parigi, Lione) e negli Stati Uniti (Chicago e Miami) ottenendo importanti riconoscimenti artistici.

Gabriella De Filippis dal 2013 è componente del direttivo della Associazione Incisori liguri, ove ricopre la carica di Segretario. Dal 2015 è la responsabile degli eventi artistici e culturali del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati di Genova. Dal 2017 realizza i premi per il Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell’Ombra, sezione Le Voci di Cartoonia. Ha realizzato anche il Premio Speciale “Voci nell’ombra” per Paila Pavese, doppiatrice di Jessica Rabbit. Inoltre, una sua opera fa parte della collezione permanente del Museo di Scienze Naturali di Torino.

Ulteriori informazioni sulla Mostra e sugli altri appuntamenti del Festival si possono trovare su www.eccellenzalfemminile.it e su www.teatronazionalegenova.it

RICCARDO FRANCI