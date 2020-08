M5S ligure copre Rizzone che si è intascato bonus 600 euro: ipocriti e inconcludenti

“M5S in Liguria ipocrita e inconcludente. IlBuonsenso pronto a togliere TARI ai commercianti”.

Lo ha dichiarato oggi la capogruppo regionale Alice Salvatore (IlBuonsenso).

“Le piccole e medie imprese liguri – ha aggiunto Salvatore – hanno bisogno di

soluzioni, tasse sui rifiuti più basse, Dehors gratuiti, e non sterili polemiche sui soldi dei partiti.

Il M5S e i suoi rappresentanti liguri Melis e Tosi sono di una

incongruenza e inadeguatezza evidente, che verrà giudicata dai cittadini.

Tra chi non rispettava le regole del Movimento per

supportare la piattaforma Rousseau e chi usa la macchina in pieno

lockdown, entrambi hanno perso la faccia di fronte alla gente.

Quel che è peggio è che si tratta di un trucco: i 5 Stelle si scagliavano

contro i parlamentari e i consiglieri regionali che si intascavano i

600 euro destinati alle imprese in difficoltà.

Quando è uscito il nome di uno di loro, Rizzone, tutti si sono ammutoliti e hanno voluto

distrarre l’opinione pubblica con accuse inutili e strumentali.

Perché non giunge da loro una ferma condanna nei confronti del ligure

Rizzone? Gli esponenti liguri tacciono e lo coprono.

Ai Liguri non interessano niente le liti tra i politici: serve invece

dare soluzioni alle piccole e medie imprese, dare subito sollievo al

commercio di prossimità, aiutare le partite Iva e non sottrargli i bonus.

I dehors degli esercenti devono rimanere gratuiti, la tassa sui

rifiuti (Tari) deve essere completamente cancellata per i mesi del

lockdown, dove le imprese non hanno giustamente generato spazzatura e

in generale va almeno dimezzata.

La Tari in Liguria è altissima e il motivo è il non raggiungimento degli obiettivi di raccolta

differenziata previsti dall’Unione Europea e gli impianti non a norma.

Sono queste le cose che vanno risolte.

Così come l’apertura del centro commerciale in via Piave a Genova, che

va a rovinare un quartiere bellissimo dalla vocazione turistica, e che

strozzerà tutti i negozi esistenti.

La Regione si è limitata a promettere che per un breve periodo, da giugno a dicembre 2020, non

apriranno altri centri, ma non hanno rispettato gli impegni presi con

il commercio di prossimità.

Ad ogni modo, non basta assolutamente.

ilBuonsenso in queste ore è in strada, fra la gente e ha già

depositato una proposta di legge per cui la Regione deve ascoltare i

rappresentanti dei commercianti prima di rilasciare nuove

autorizzazioni alla costruzione di centri commerciali”.