Lunedì 22 marzo sciopero nazionale di Amazon Italia

Lo sciopero di 24 ore riguarda gli addetti hub e consegne della filiera. A Genova due presidi

Lunedì 22 marzo 2021 per l’intera giornata di 24 ore si terrà uno sciopero nazionale dei lavoratori Amazon, indetto da Filt Fit e Uiltrasporti, che riguarderà gli addetti hub e consegne della filiera Amazon in Italia.

A Genova ci saranno due presidi ai cancelli della sede di Genova Campi: uno su corso Perrone e l’altro su via 30 Giugno.

“Questo è il primo sciopero di Amazon che abbiamo a livello nazionale e anche qui a Genova – spiega Marco Gallo Segretario Filt Cgil Genova – Il gigante dell’e-commerce pensa di poter gestire il lavoro come se non ci fossero regole e contratti.

Lunedì, anche da Genova, gli manderemo un segnale che gli ricordi che il lavoro non è una giungla e che esistono i doveri, ma ci sono anche i diritti”.

Tra le principali richieste del sindacato una nuova organizzazione del lavoro, la stabilizzazione dei precari, la clausola sociale e la continuità occupazionale per tutti in caso di cambio appalto o cambio fornitore “Ci scusiamo sin d’ora con i genovesi che avranno dei disservizi da questo sciopero – continua Gallo – ma chi lavora ha una dignità da difendere e questo sciopero serve a ripristinare condizioni di lavoro degne di un paese civile”.

Le segreterie nazionali, in vista dello sciopero, hanno scritto a tutti i corrieri. Qualora alcune imprese dovessero andare in supporto ad Amazon effettuando loro stesse le consegne, secondo quanto sostiene Filt Fit e Uiltrasporti “questa azione verrebbe considerata attività anti sindacale, in quanto si configurerebbe la situazione di sostituzione di lavoratori in sciopero”.