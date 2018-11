Lunardon: raccomandate e pacchi postali in edicole. Ok anche a vendita dolciumi e bibite

“Un contributo economico per aiutare le edicole a innovarsi e a sopravvivere in un mercato editoriale sempre più difficile e mutevole. È stata approvata all’unanimità, questa mattina in Consiglio regionale, la proposta di legge del Gruppo consiliare del Partito Democratico, inserita nelle modifiche al testo unico del commercio, che prevede di destinare fondi del bilancio regionale per trasformare le edicole, da semplici punti vendita, in cui vengono distribuiti i giornali, in erogatori di servizi”.

Lo ha riferito oggi il capogruppo regionale Giovanni Lunardon (Pd) a seguito dell’approvazione del nuovo testo sul Commercio, che tra le altre cose prevede anche la vendita nelle edicole liguri di determinati prodotti alimentari confezionati, come bevande in lattina, dolciumi e altro del genere.

“Nello specifico – ha aggiunto Lunardon – si tratta di consentire alle edicole di ricevere raccomandate e pacchi postali (la cosiddetta logistica dell’ultimo miglio), offrire informazioni turistiche e di pubblica utilità, grazie a una rete di collegamento con le piattaforme istituzionali, e diventare un punto di intermediazione di servizi (mettendo in contatto la propria clientela con altre attività).

In pratica, viene recuperato il loro ruolo di punto di aggregazione e prossimità sul territorio, sviluppando nuovi e originali servizi a vantaggio dei cittadini.

Un intervento che può contribuire ad avvicinare nuovi potenziali lettori, fra coloro che intendono usufruire dei servizi offerti, invogliandoli ad acquistare prodotti editoriali”.

Il finanziamento stanziato per la fine del 2018 è di 50 mila euro: è a fondo perduto e serve, per chi vorrà, a sostenere fino il 60% delle spese di innovazione (in particolare per il rinnovo degli arredi e l’acquisto di apparati informatici).

L’obiettivo è stanziare, tramite il Bilancio 2019 della Regione, una cifra proporzionata sui 12 mesi per l’anno a venire. Si pensa a un contributo di circa 150-200 mila euro annui, per almeno un triennio.

La proposta di legge nasce sulla scorta di quanto accaduto in Lombardia, dove la Regione ha stanziato circa 900 mila euro e sono stati raggiunti risultati incoraggianti.

A Genova, nel giro di 15 anni, dai primi anni Duemila a oggi, le edicole sono passate da 500 a 293.

In Italia a partire dal 2001 hanno cessato l’attività 13 mila punti vendita, quasi un terzo del totale.

Nel 2000 i quotidiani cartacei venduti erano circa 6 milioni, scesi nel gennaio 2014 a 3 milioni e 300 mila. Le copie cartacee dei settimanali sono passate da poco più di 15 milioni nel 2001 a 9 milioni nel 2013, mentre quelle dei mensili si sono ridotte da 15 milioni a 6,9 milioni.