Lucetta, gattina ipovedente alla ricerca di un’adozione

Una giovanissima gatta, guarita da una malattia agli occhi e rimasta ipovedente, cerca casa; era stata soccorsa dai volontari della Protezione Animali savonese a Cengio e curata per molte settimane nella speranza di recuperarle completamente la vista e ci sono riusciti in parte.

Come anche i gatti ciechi, Lucetta, questo il nome provvisorio datole, esplorerà la nuova casa e in men che non si dica si farà una mappa mentale, girandola con sicurezza come un animale perfettamente vedente e nessuno si accorgerà del suo parziale handicap.

Chi fosse interessato a questa adozione del cuore potrà incontrarla presso la sede Enpa di Savona in via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalel 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.