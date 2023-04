Lucchese-Entella 0-0, Superbi: possiamo ancora vincere il campionato

Il direttore sportivo Matteo Superbi commenta il pareggio sul campo della Lucchese dell’Entella.

“Il campionato non è finito, questa stagione ci ha fatto vivere tante emozioni con ribaltoni clamorosi. Peccato per questa partita, abbiamo fatto un’ottima prestazione creando 5 o 6 occasioni per fare gol. Oggi non siamo stati nemmeno troppo fortunati, in particolare nel secondo tempo avremmo meritato la vittoria. Dispiace, ora siamo tornati a inseguire. Mancano due gare e giocheremo alla morte per fare più punti possibili, poi vedremo cosa succederà”.

“Mi ha fatto molto piacere vedere così tanti tifosi nel settore ospiti, ringrazio tutta la gente di Chiavari. Oggi possiamo rimproverare poco alla squadra, hanno fatto una prestazione importante spendendo tutto quello che avevano. Ci è mancato l’episodio giusto per vincerla. Spero che i tifosi vengano anche sabato per la gara con la Recanatese. Speravamo di vincere per mantenere la prima posizione, ma siamo vivi, stiamo bene, la squadra è motivata e carica”.