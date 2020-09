Lubrano Academy: “Campi rinnovati e professionisti della preparazione”

La Lubrano Tennis Academy è un marchio di qualità e affonda le radici lontano nel tempo. Parliamo di un progetto iniziato nel 1989 con l’arrivo del maestro Marco Lubrano. La sua riflessione inizia dai rinnovati campi del parco di Valletta Cambiaso. “Prima di me i campi erano in terra battuta, quando sono arrivato erano in mateco, poi in erba sintetica e in plastica. Adesso questi campi Mapei sono l’ultima generazione, il massimo del confort per i campi veloci. Nelle migliori Academy si gioca su questa superficie. Dal punto di vista cromatico, si sposano nel miglior dei modi con il verde degli alberi dei parchi e, quando c’è bel tempo, con il cielo azzurro”.

Dietro la Lubrano Tennis Academy ci sono competenze, esperienze e tanti anni di lavoro. “Nei club ci sono tante necessità da rispettare, come far giocare i soci, e a volte gli spazi sono stretti. Noi siamo Scuola di Tennis, noi siamo Accademia e operiamo per aiutare ragazze e ragazzi a maturare. Chi viene da noi vuole migliorare il proprio percorso personale. Regionale, nazionale, internazionale: siamo qui per questo”.

Figure d’eccellenza al servizio della crescita del Tennis. “Federico Placidilli e Giorgia Mortello, insieme a me, dirigono l’Academy e compongono, insieme ad altri maestri, un gruppo d’eccellenza. Molto valido lo staff della preparazione atletica con un preparatore argentino che, aiutato da 3 collaboratori, sta facendo ottimo lavoro. Il nostro è un discorso a 360 gradi con fisioterapista, nutrizionista e psicologo. Noi abbiamo finalmente 4 campi a disposizione dei nostri ragazzi per un lavoro davvero professionale”.

La Lubrano Tennis Academy può sviluppare l’attività della nuova stagione sui rinnovati campi dell’Rti Nuova Valletta con società mandataria Colombo e mandante Amaras all’interno del Parco di Valletta Cambiaso. Per informazioni è attiva la pagina www.facebook.com/lubranotennisacademy o il profilo www.instagram.com/lubranotennisacademy. Per contatti: 3498019952 o lubranotennisacademy@gmail.com.