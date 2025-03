Traversi (M5S): Palazzo San Giorgio è a 18 mesi di commissariamento

“Anche oggi, dalle pagine dei quotidiani, apprendiamo che il Governo farà forse domani quello che avrebbe dovuto fare mesi fa: continua infatti la melina delle nomine che non arrivano mai. Il motivo è ovvio: prima degli interessi degli operatori e dei territori, vengono gli equilibri politici.

A peggiorare il quadro, il nulla di fatto per quanto concerne la riforma del sistema portuale nonostante questo Governo sia ormai a metà mandato. Da quasi tre anni assistiamo a un teatrino irricevibile di rimandi di mese in mese, confermato dalla risposta a una mia interrogazione: il Governo, non avendo ancora affrontato il dossier, nei giorni scorsi ha scodellato la solita fuffa confermandola oggi nelle interviste a Rixi pubblicate su social e quotidiani”.

Così, il deputato M5S e già sottosegretario al Mit Roberto Traversi commentando la risposta del Mit all’interrogazione a risposta immediata depositata nei giorni scorsi.

Traversi poi aggiunge: “Per le nomine, si ventila che per Palazzo San Giorgio il profilo debba piacere al presidente di Regione, con buona pace per un commissariamento che risale ormai all’abbandono di Signorini e che attende da 18 mesi un Presidente. Qualcuno dica all’esecutivo che la portualità – genovese e italiana in generale – non può aspettare che i partiti della maggioranza trovino la loro quadra politica. E non può più aspettare una riforma del sistema portuale: serve qualcosa di più credibile di un “lo faremo forse domani”. Non ci basta sapere che la riforma sarebbe in “dirittura d’arrivo”. Anche perché non si capisce di quale arco temporale stiamo parlando: un giorno, dieci, cento, mille?”.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube