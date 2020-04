Loro sono immuni? CDC: su 1.2 miliardi 1080 morti, perlopiù Paesi nordafricani e Sudafrica

Dall’ultimo bollettino, diffuso oggi su Twitter, dai responsabili del CDC Africa (massima autorità sanitaria del Continente) emerge che su 1,2 miliardi di persone risultano 1080 morti con coronavirus.

In 26 giorni i casi sono aumentati da 7 a 1080 e quindi lo sviluppo della diffusione del Covid-19, per fortuna, al momento non appare così allarmante come invece è capitato per l’Italia e nel caso di altri Paesi del mondo occidentale.

I casi positivi registrati finora in Africa risultano 21.317 (il 25 marzo erano 2412).

E’ interessante notare che ci sono ben 23 Stati in cui i morti con coronavirus sono pari a uno o a zero.

Inoltre, la mortalità appare accentrata, più che altro, nei Paesi nordafricani e in Sudafrica.

Ovviamente i responsabili del CDC Africa non hanno riferito la razza, né la nazionalità dei vari deceduti, ma solo i Paesi in cui si sono registrati i decessi.

Inoltre, in Italia non risultano decessi di migranti provenienti dalle aree africane in cui non si sono registrati morti o si sono registrati pochissimi morti con coronavirus.

Pertanto, loro sono immuni?

Le ipotesi sono varie e quelle di alcuni esperti le avevamo già riportate in un precedente articolo, pubblicato il 26 marzo scorso.

