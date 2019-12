Loano non solo mare giovedì 5 escursione sul Monte Grosso

Escursione sul Monte Grosso nel programma curato dalla sezione loanese del Cai

Continuano le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Giovedì 5 dicembre è in programma un’escursione sul Monte Grosso, nell’entroterra di Borgio Verezzi.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da qui imboccheranno in auto la via Aurelia verso Pietra Ligure. Giunti a Borgio Verezzi, si dirigeranno verso la zona di Bottassano, fino a pervenire nel piazzale del cimitero di Borgio, dove verranno lasciate le auto e inizierà l’itinerario a piedi. Dal piazzale gli escursionisti imboccheranno uno stradello che li porterà ad attraversare orti ed uliveti; il sentiero, poi, salirà in maniera più decisa inoltrandosi nella macchia mediterranea fino a giungere sulla sommità di Monte Grosso. Dal colle si scende, sempre fra macchia e coltivi, al sottostante Rio Botassano.

Da qui si riprende la risalita fino a raggiungere la piccola e pittoresca borgata di Bracciale, seminascosta nel verde fra Verezzi e Gorra. In base all’orario, da Bracciale si deciderà se scendere direttamente a Borgio o prolungare l’itinerario e ritornare al parcheggio passando dalla torre di Bastia e da Verezzi.

La gita avrà una durata di circa 4 ore e mezzo con un dislivello di 450 metri circa e seguirà un itinerario ad anello. I capigita sono Mino Bertone, Bruno Richero, Bruno Ravera e Roberto Martello.

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.